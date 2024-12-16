دوللي شاهين تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة ومبهجة استعدادًا للاحتفال بالكريسماس

ظهرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بإطلالة مميزة خطفت أنظار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تحضيرها لأجواء الاحتفال بأعياد الميلاد (الكريسماس) وبداية العام الجديد.

ونشرت دولي صورة لها عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستجرام "، حيث تألقت بفستان قصير باللون الأسود تزيّنه نقوش بيضاء مستوحاة من أجواء الشتاء واحتفالات الكريسماس. كما أضافت قبعة باللون الأحمر، مما أضفى لمسة من البهجة والحيوية على مظهرها العام. وظهرت خلفها أجواء دافئة تتناسب مع روح الأعياد، وسط أستوديو تسجيل موسيقي.

وعلّقت دوللي شاهين على الصورة قائلة:

"يا مساء الفل على الناس الحلوة... العيد قرب مين جاهز ومجهز المسائل كلها؟ merry Christmas من دلوقتي أكون أول واحدة أعايدكم وربنا يجعلها happy new year وتكون سنة سعيدة عليكم."

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من متابعيها، حيث انهالت عليها التعليقات الإيجابية التي أثنت على جمال إطلالتها وتمنّت لها عامًا مليئًا بالنجاحات والسعادة. كما اعتبر البعض ظهورها بمثابة تمهيد لأعمال جديدة ستقدمها لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن دولي شاهين تُعرف بأسلوبها المميز في اختيار إطلالاتها التي تجمع بين الأناقة والجرأة، وهو ما يجعلها محط أنظار عشاق الموضة والفن في الوطن العربي.