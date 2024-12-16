كزبرة: "السينما هي الخطوة القادمة.. والجمهور ينتظر مني كوميديا مختلفة"

أعلن الفنان أحمد بحر، الشهير باسم "كزبرة"، عن توجهه نحو السينما في الفترة المقبلة بعد النجاحات التي حققها في أفلام الحريفة 1 والحريفة 2 ومسلسل كوبرا. وأكد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أنه يطمح لتقديم أعمال كوميدية تليق بتوقعات الجمهور الذي يراه كوميدياناً واعداً.

قال كزبرة: "كل الفترة الجاية هتركز على السينما، الناس مستنية مني حاجة مختلفة بعد نجاح الحريفة وأعمالي السابقة. الجمهور عنده أمل كبير إني أكون كوميديان مهم، وأنا بحاول أكون قد الثقة دي."

وأضاف مشيداً بالمنتج طارق الجنايني، الذي يعتبره شريك نجاحه: "طارق كان له دور كبير في نجاح الحريفة لأنه خاطر بتقديم وجوه جديدة واشتغل على فكرة غير مألوفة. التجربة كانت تحدياً كبيراً، لكنه قدر يحقق إيرادات كبيرة ويثبت إن الشباب يقدر يعمل حاجة مميزة."

فيلم "الريمونتادا".. استكمال رحلة الحريفة

يظهر كزبرة للظهور في الجزء الثاني من فيلم الحريفة الذي يحمل اسم الريمونتادا. الفيلم يستكمل قصة فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، حيث يخوضون مغامرة جديدة مع انتقالهم إلى الجامعة. الحكاية تسلط الضوء على انبهارهم بالحياة الجامعية، ودخول لاعبين جدد إلى الفريق.

فريق العمل ونجوم ضيوف الشرف

الحريفة 2 – الريمونتادا يضم نخبة من النجوم الشباب، منهم نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، وكزبرة، إلى جانب عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ونورين أبو سعدة. العمل من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج شركة Tvision (طارق الجنايني).

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف المميزين، أبرزهم نجم الكرة العالمي مايكل أوين، وآسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال. كما يضيف المعلق الرياضي أيمن الكاشف نكهة خاصة بمشاركته في العمل.

كزبرة.. طموحات جديدة في عالم السينما

بهذه الخطوة، يعزز كزبرة مكانته كواحد من الوجوه الواعدة في السينما المصرية، حيث يسعى لتقديم أعمال تترك بصمة وتجمع بين الكوميديا والقيم الفنية، في وقت يترقب فيه الجمهور إطلالته السينمائية القادمة.