ضبط 6 أشخاص بالحفر والتنقيب عن آلاثار بمركز أخميم بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

نجحت مديرية أمن سوهاج، بضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة أخميم، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن دائره المركز.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ لمركز أخميم من المدعو "أبانوب. م.ن" 25 سنه عامل ومقيم دائرة المركز، بقيام المدعو "ميشيل. ع. ف " 41 سنه عامل ومقيم بذات العنوان، وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار، بمنزله الكائن بذات العنوان.
تم ضبط كلًا من:-
مالك المنزل المدعو "سالف الذكر، المدعو" محمود.ح. ا" 42 سنه عامل  ومقيم القاهره  ، المدعو "عبد الوهاب. م. ر"  41 سنة ومقيم قسم أول سوهاج، والمدعو" السيد.م. م" 39 سنه عامل  ومقيم قسم أول سوهاج، المدعو" أحمد. ع. ا" 23 سنه عامل، شقيقه المدعو "عبد الرحمن. ع. ا " 20 سنه كهربائي  ومقيمان قسم ثان سوهاج،أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزل " ملك الأول " مكون من ثلاث طوابق مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة وتبين وجود حفرة، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمه بمواجهة المتهمين، اقرو بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مركز اخميم الحفر تنقيبا عن الآثار مديرية أمن سوهاج مدير أمن سوهاج اللواء صبرى صالح عزب

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