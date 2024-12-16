"رانيا محمود ياسين تُشيد بفيلم الهنا اللي فيه: عودة قوية لأفلام الزمن الجميل ببهجة وطاقة إيجابية"

في تعليق لافت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين بفيلم "الهنا اللي فيه"، الذي يضم نخبة من نجوم الفن المصري، مؤكدة أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في الأعمال السينمائية الخفيفة التي تجمع بين البهجة والدراما.

وقالت رانيا محمود ياسين في منشورها: " أنا كنت مدعو النهاردة في فيلم الهنا اللي فيه بطولة السكر كريم محمود عبد العزيز والجميلات دينا الشربيني وياسمين الرئيس، وتأليف المبدع أيمن بهجت قمر، وإخراج الكبير خالد مرعي، فيلم حلو أوي استمتعت بيه وضحكت وانبسطت، وتأثرت بيه كمان".

وتابعت حديثها مشيدة بأجواء الفيلم الذي اعتبرته يشبه "أفلام زمان الحلوة" التي تحمل للمشاهد ذكريات البساطة وخفة الظل والرسائل الإيجابية، مضيفة: "الفيلم يخرجك مبسوط وعندك شعور بالبهجة والطاقة الإيجابية اللي كلنا محتاجينها في حياتنا".

وأكدت رانيا أن الفيلم جمع بين الحبكة المميزة والإخراج المتقن، مما جعله عملًا متكاملًا يستحق الإشادة. كما وجهت التهنئة للكاتب الكبير أيمن بهجت قمر، واصفة إياه بالمبدع الذي يمتلك قدرة استثنائية على صياغة قصص تلامس الجمهور ببساطتها وواقعيتها.

الفيلم، الذي يشارك في بطولته النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز، والفنانتان دينا الشربيني وياسمين الرئيس، نجح في جذب اهتمام الجمهور من خلال طرحه موضوعات اجتماعية مغلفة بروح كوميدية خفيفة، تجعله قريبًا من القلب ومناسبًا لكافة الفئات.

وختمت رانيا رسالتها بالتهنئة لكل صناع العمل قائلة: "مبروك لكل أسرة الفيلم وبالأخص أخي المبدع أيمن بهجت قمر، ألف مبروك لنجاحكم اللي يستاهل التصفيق".

يُذكر أن فيلم "الهنا اللي فيه" يُعد تجربة سينمائية مميزة تعيد إلى الأذهان أجواء السينما المصرية في زمنها الذهبي، ليحمل البهجة والضحك في قالب عصري يواكب متطلبات الجمهور الحالي، وهو ما لاقى استحسان النقاد والجمهور على حد سواء.