عصام كاريكا يُحيي حفلي رأس السنة في العراق ويطرح كليب جديد

حفلات غنائية مميزة بمناسبة العام الجديد



يستعد المطرب عصام كاريكا لإحياء حفلي غنائيين مميزين في العراق احتفالًا بأعياد الميلاد والعام الجديد. تقام الحفلتان يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، حيث يُقدّم كاريكا مجموعة من أشهر أغانيه التي تحظى بشعبية كبيرة لدى جمهوره، ليحتفل معهم بالعام الجديد في أجواء مليئة بالبهجة والطرب.

إطلاق كليب "لا حب ولا جواز" بتوقيع عائلي

وفي سياق فني موازٍ، طرح عصام كاريكا كليب أغنيته الجديدة بعنوان "لا حب ولا جواز"، والذي تم تصويره في مدينة تورنتو بكندا. الأغنية من كلمات محمد هلال وألحان عصام كاريكا، بتوزيع مشترك مع نجله أحمد كاريكا، بينما تولى هندسة الصوت محمد جودة. أشرف على التصوير مدير التصوير الكندي المصري كيرو سليمان، وجاء الكليب من إخراج كاريكا نفسه، ليجمع العمل بين لمسات عائلية وخبرة فنية محترفة.

نجاح أغنية "بنت الشهبندر" وتحدي التوقعات

من ناحية أخرى، حققت أغنية "بنت الشهبندر" التي طرحها كاريكا في وقت سابق نجاحًا كبيرًا، حيث وصفها الفنان بأنها مغامرة فنية جديدة.

الأغنية جاءت من كلمات وألحان عصام كاريكا، وتوزيع A.K، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج الفرنسي ميشيل كروكان، ليُبرز العمل جانبًا مختلفًا من مسيرة الفنان.

أعمال متنوعة وجمهور متجدد

بإطلالاته الفنية المتنوعة، يؤكد عصام كاريكا حضوره الدائم في المشهد الفني وقدرته على تقديم أعمال جديدة تجمع بين الابتكار والتراث، مما يجعله أحد أبرز الأسماء في عالم الغناء.