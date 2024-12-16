"رسائل غامضة".. ماجد المهندس يعود بقوة بأغنية "أنصاص مشاوير"

ماجد المهندس يتسبب في ضجة بموسم الرياض وأغنيته الجديدة "أنصاص مشاوير" تثير التساؤلات



في خطوة مفاجئة أثارت ردود فعل واسعة، طرح الفنان ماجد المهندس أغنيته الجديدة "أنصاص مشاوير" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، لتكون الأغنية بمثابة إعلان عن عودته القوية للوسط الفني بعد فترة من الغياب. الأغنية تأتي ضمن أحداث فيلم "بضع ساعات يوم ما"، الذي سيُعرض في 26 ديسمبر الجاري ويشارك فيه الفنان هشام ماجد بالإضافة إلى مجموعة من النجوم.

"أنصاص مشاوير": كلمات غامضة ومعاني غير واضحة

الأغنية أثارت جدلًا بين المتابعين بسبب كلماتها التي تحتوي على رسائل غامضة، حيث تساءل العديد عن المقصود بتعبير "أنصاص مشاوير" وما إذا كانت الأغنية تتعلق بتجربة شخصية للفنان أو أنها تعكس مشاعر نابعة من أحداث الفيلم. الجمهور كان في حيرة من أمره حول الرسالة الفنية التي يحاول المهندس إيصالها، مما جعل الأغنية محط اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ماجد المهندس يثير الحماس قبل حفله الكبير في موسم الرياض

في سياق آخر، تترقب جماهير ماجد المهندس حفله المنتظر في موسم الرياض، الذي سيُقام في 20 ديسمبر على مسرح محمد عبده أرينا. الحفل سيكون فرصة كبيرة للفنان للتفاعل مع جمهوره في المملكة العربية السعودية، خاصة أن موسم الرياض يشهد هذا العام مجموعة من الفعاليات الكبرى التي تجذب الأنظار.

تذاكر الحفل وتفاصيل مثيرة عن أداء ماجد المهندس

الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن طرح التذاكر قريبًا، وذكرت أن ماجد المهندس سيصعد إلى المسرح مصحوبًا بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، مما يزيد من ترقب الحفل الذي سيُعد واحدًا من أبرز الفعاليات الغنائية في موسم الرياض.

"ماني ذاك": هل هو تلميح آخر من ماجد المهندس؟

من جانب آخر، طرح ماجد المهندس أيضًا أغنيته الجديدة "ماني ذاك" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، مما أضاف إلى مسلسل نجاحاته الأخيرة. الأغنية من كلمات "واحد"، وألحان وليد الشامي، مع توزيع موسيقي لزيد عادل، وقد أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تحمل تلميحات شخصية عن علاقة أو تجربة ماجد المهندس مع إحدى الشخصيات الشهيرة.

ماجد المهندس: هل عاد ليحتل الصدارة؟

عقب إصدار "أنصاص مشاوير" و"ماني ذاك"، بدأ الجمهور في التساؤل عما إذا كان ماجد المهندس بصدد العودة بقوة إلى الساحة الفنية ليعيد ترتيب أوراقه وينافس على المراتب الأولى في عالم الغناء. كما بدأ البعض يتحدث عن قدرته على تجديد صوته وأسلوبه الفني بما يتناسب مع الأذواق المتغيرة، وهو ما قد يعيد له مكانته الرفيعة في صناعة الموسيقى العربية.