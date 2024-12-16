استقالة رئيس الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية

أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته الاثنين بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب" مقدما "اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية" وفق تعبيره.



وفي وقت سابق فجر الاثنين أعلن محققون في كوريا الجنوبية أنهم يعتزمون استدعاء الرئيس يون سوك يول لاستجوابه، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الاثنين.