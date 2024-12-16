عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الوحدات

السعر بالجنيه

سعر الذهب عيار 24

4،360 جنيه

سعر الذهب عيار 22

3،997 جنيه

سعر الذهب عيار 21

3،815 جنيه

سعر الذهب عيار 18

3،270 جنيه

سعر الذهب عيار 14

2،543 جنيه

سعر الذهب عيار 12

2،180 جنيه

سعر الجنيه الذهب

30،520 جنيه

سعر أونصة الذهب

135،596 جنيه

سعر كيلو الذهب

4،360،000 جنيه

 

 

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدات

السعر بالجنيه

سعر الذهب عيار 24

4،360 جنيه

سعر الذهب عيار 22

3،997 جنيه

سعر الذهب عيار 21

3،815 جنيه

سعر الذهب عيار 18

3،270 جنيه

سعر الذهب عيار 14

2،543 جنيه

سعر الذهب عيار 12

2،180 جنيه

سعر الجنيه الذهب

30،520 جنيه

سعر أونصة الذهب

135،596 جنيه

سعر كيلو الذهب

4،360،000 جنيه

 

 

 

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
عيار 21 الان أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا سعر الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

ننشر نتيجة مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المديرية للمرحلة الابتدائية في قنا

حالة الطقس اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا 

أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

الأهلي يحسم موقف كهربا النهائي من الرحيل في يناير

رغم وفاته.. صلاح السعدني يتصدر تريند "جوجل"

كهربا على رأسهم.. ثلاثي الأهلي يقدمون الاعتذار للجهاز الفني عقب الهزيمة من باتشوكا

‏الخارجية الأمريكية توافق على رفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية