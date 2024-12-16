أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،420 جنيه نصف جرام 2،735 جنيه 1 جرام 4،995 جنيه 2.5 جرام 12،446 جنيه 5 جرام 24،350 جنيه 10 جرام 48،685 جنيه 20 جرام 97،245 جنيه نصف اونصة 76،975 جنيه اونصة 151،935 جنيه 50 جرام 241،455 جنيه 100 جرام 482،910 جنيه ربع كيلو 1،200،375 جنيه نصف كيلو 2،400،210 جنيه كيلو 4،798،200 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب