أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجمالسعر
ربع جرام1،420 جنيه
نصف جرام2،735 جنيه
1 جرام4،995 جنيه
2.5 جرام12،446 جنيه
5 جرام24،350 جنيه
10 جرام48،685 جنيه
20 جرام97،245 جنيه
نصف اونصة76،975 جنيه
اونصة151،935 جنيه
50 جرام241،455 جنيه
100 جرام482،910 جنيه
ربع كيلو1،200،375 جنيه
نصف كيلو2،400،210 جنيه
كيلو4،798،200 جنيه

 

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

 

أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الاثنين 16 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

ننشر نتيجة مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المديرية للمرحلة الابتدائية في قنا

حالة الطقس اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا 

أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

الأهلي يحسم موقف كهربا النهائي من الرحيل في يناير

رغم وفاته.. صلاح السعدني يتصدر تريند "جوجل"

كهربا على رأسهم.. ثلاثي الأهلي يقدمون الاعتذار للجهاز الفني عقب الهزيمة من باتشوكا

‏الخارجية الأمريكية توافق على رفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية