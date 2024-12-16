أسعار الحديد اليوم الاثنين 16-12-2024 في أسواق محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الاثنين، في مراكز محافظة قنا.

المنتجالأسعار
حديد عز38،800 جنيه
حديد بشاى38،600 جنيه
حديد العتال38،000 جنيه
حديد المعادى36،500 جنيه
حديد الكومى36،500 جنيه
حديد المراكبى36،400 جنيه
حديد عطيه37،000 جنيه
حديد العشري35،800 جنيه
حديد الجيوشي39،000 جنيه
حديد مصر ستيل37،000 جنيه
حديد بيانكو34،500 جنيه
حديد المصريين38،500 جنيه
حديد سرحان35،700 جنيه

حجم الطلب في السوق

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.

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