بيت العائلة المصرية بأسيوط يوجه رسالة دعم وتأييد للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 


عقدت لجنة الطوارئ والأزمات ببيت العائلة المصرية بأسيوط اجتماعها الشهرى برئاسة الشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط واللواء فريد الشويخ رئيس اللجنة وذلك لمناقشة خطة تنفيذ عمل اللجان الفرعية وبعض اللجان الجديدة التى تم استحداثها خلال الفترة المقبلة بمختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط


وجاء ذلك بحضور نادر العسال أمين سر اللجنة والامناء المساعدون ورؤساء اللجان الفرعية واعضاء اللجنة 


وأكد الشيخ سيد عبد العزيز على أهمية لم الشمل وتوحيد الجهود بين كافة أطياف المجتمع لدعم جهود التنمية فى الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى مسيرة التنمية فى البلاد لافتا إلى أهمية دور بيت العائلة المصرية من خلال أنشطته وفعالياته فى كافة القطاعات ومنها برامج التوعية والندوات والقوافل الطبية والمشاركات المجتمعية تماشيا مع تنفيذ المبادرات الرئاسية فى كافة قطاعات التنمية لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم 


وأشار اللواء فريد الشويخ رئيس لجنة الطوارئ والأزمات ببيت العائلة المصرية بأسيوط،إلى أهمية ضخ دماء جديدة بلجان الأمانة وخاصة لجان التدريب والتثقيف والصحة والإعلام والاستعانة بالخبرات والكفاءات لتحقيق أقصى استفادة موجها رؤساء اللجان وأعضاء اللجنة بالبدء الفورى فى وضع خطة العمل القادمة وتوحيد الجهود لتنفيذ الفعاليات بنجاح 


وتم خلال اللقاء مناقشة بعض مقترحات رؤساء اللجان لتنفيذ بعض القوافل الطبية والتثقيفية بالقرى المستهدفة منها برامج القضاء على ظاهرة الثأر ومواجهة الزيادة السكانية وبرامج الصحة الايجابية 

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