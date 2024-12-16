الأبنية التعليمية بالأقصر: الانتهاء من تجهيز 11 مدرسة.. وإنشاء 23 أخرى خلال عام 2024 (صور)

أوضح المهندس عصام الدين شحات خليل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية – منطقة الأقصر أنه على مدار عام 2024، تم تنفيذ عدد من المشروعات تنوعت ما بين إنشاءات جديدة وصيانة وإحلال للأثاث.

وأضاف أن خطة الإنشاءات تضمنت العمل فى إنشاء عدد 23 مشروع مدرسة ومبنى مديرية التربية والتعليم بعدد 387 فصل وبتكلفة 314.2 مليون جنيهًا، كما تم الانتهاء من تجهيز عدد 11 مدرسة ودخلت الخدمة العام الدراسى الحالى بعدد 159 فصل وتكلفة 88.50 مليون جنيه.

وأيضًا جارى استكمال طرح خطة 2024 / 2025 بعدد 33 مدرسة تشمل 487 فصل، وجارى تنفيذ إجراءات تسليم المواقع لعدد 5 مدارس بعدد 74 فصل بتكلفة أجمالية 174.00 مليون منهم المدرسة اليابانية بالقرنة بتكلفة 105.00 مليون جنيهًا.

أما عن أعمال خطة الصيانة، أوضح مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه جارى تجهيز طرح خطة الصيانة للتنفيذ خلال أجازه نهاية العام وتم تخصيص 108 مليون جنيهًا لتنفيذ أعمال خطة الصيانة.

وأشار "خليل" إلى أن خطة إحلال الأثاث شملت تدعيم مدارس المحافظة بعدد 1200 مقعد لإحلال المقاعد القديمة واستيعاب الكثافات الزائدة.

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