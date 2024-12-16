التحقيق مع المتهم بابتزاز زميلته بتصويرها أثناء تبديل ملابسها في العجوزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بابتزاز زميلته بتصويرها أثناء تبديل ملابسها، بمقر عملها في العجوزة.

ابتز زميلته

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من سيدة اتهمت فيه زميلها بتصويرها أثناء تبديل ملابسها، بمقر عملها في العجوزة، وذكرت أن المتهم ابتزها بمقطع الفيديو، للاستجابة لمطالبه.
 

تمكن المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تباشر النيابة العامة النيابة العامة مباحث قسم شرطة شرطة العجوزة

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