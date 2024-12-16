أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 16-12-2024 في الدقهلية

محافظات
الفاكهة اليوم
الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى 20 جنيه

خوخ طعميه 130 جنيه

كريز سورى. 170جنيه

مانجو سكرى بلدى. 25 جنيه

مانجو صديقه 35 جنيه

مانجو جولك 25 جنيه

مانجو عويسي 70جنيه

مانجو سكرى اسمعلاوى 50جنيه

برقوق سكرى 40 جنيه

مانجو سكرى فاخر 35 جنيه

مانجو زبده. 25 جنيه

تين بلدى 35 جنيه

بلح سيوه. 70 جنيه

تفاح بلدى فاخر 50 جنيه

شهد عراقي 20 جنيه

بطيخ اصفر منجاوى 30 جنيه الكيلو

عنب اسود. 50 جنيه

عنب بناتى احمر 50 جنيه

عنب بناتى ابيض 50 جنيه

عنب رد احمر 25 جنيه

كوز عسل 20 جنيه

بطيخ كبيره. 120جنيه

خوخ سكرى فاخر 50 جنيه

خوخ بلدى فاخر ٥٠ جنيه

كنتالوب عرايشي 20 جنيه

برتقال بلدى قطيع. 20جنيه

تفاح سكرى ايطالي 75 جنيه

تفاح اصفر ايطالي. 75 جنيه

تفاح احمر سورى 100 جنيه

تفاح اصفر سورى 100جنيه

تفاح بولندى 65 جنيه

تفاح لبنانى احمر 65 جنيه

تفاح اخضر (دايت) 150 جنيه

كيوى ايطالي 150 جنيه

كيوى ايرانى 200 جنيه

افوكادو كيني 200 جنيه

اناناس سكرى 150جنيه

اسعار الفاكهة اليوم الاسعار اليوم الاثنين بجميع أسواق مراكز المحافظة مراكز محافظة الدقهلية مراكز محافظة محافظة الدقهلية كنتالوب ثباتا في الأسعار

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الحديد اليوم الاثنين 16-12-2024 في أسواق محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

أبو زهرة: رئيس فيفا يؤكد ثقته في تطور الكرة المصرية على يد أبوريدة ومجلسه

محمد الشناوي يفاجئ الأهلي بهذا القرار بشأن مستقبله

موعد مباراة لاتسيو أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الليلة.. أشرف زكي وفريق عمل مسرحية الصالون ضيوف برنامج "واحد من الناس"

الأهلي يحسم موقف كهربا النهائي من الرحيل في يناير

بيت العائلة المصرية بأسيوط يوجه رسالة دعم وتأييد للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول لسرادق عزاء بعد رحيل القبطان نبيل الحلفاوي