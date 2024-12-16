تعرف على أبرز إنجازات الدولة في مدينة الطود بالأقصر خلال عام 2024

أعلن علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، أن مدينة الطود شهدت العديد من الانجازات الهامة التي نفذتها الدولة بالمدينة خلال عام 2024 وهي كالتي:

أولا: - الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود

1- الانتهاء من تركيب1500 كشاف انارة ليد بمناطق مختلفة داخل المركز.

2- بدء العمل بالسوق الحضرى

ثانيا: - خطة هندسة الكهرباء بالطود

1- تركيب عدد 4 أكشاك بالمحولات بقدرة 300 ك. ف.

2- تركيب كابل الوج متوسط 3*240 م بطول 2058 متر.

3 – رفع قدرة عدد 2 محول كهرباء

ثالثا:ـ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

1 - وصلت نسبة الانجاز فى محطة مياه الطود الجديده التى ستنتج كمية مياه 10000 م3/ يوم إلى 90% من الأعمال التى تتم فيها.

2 - رفع كفاءة محطة قباح شرق النقالى لعمل احلال وتجديد لألواح اللاميلا بالمحطة، وتغيير الوسط التشريحي بالكامل للفلاتر حتى يتثنى لنا توفير مياه نقيه والمحافظة على جودة المياه، وتزويد قدرة المحطة من 2592 م3/ يوم إلى 2800 م3/ يوم وذلك بتركيب طلمبة ومحرك قدرة 30 حصان، وتغيير المحابس التالفة للتقليل من هدر المياه حيث كانت نسبة هدر المياه الاجمالية حوالى 7.5 % وتم الخفض منها إلى 5% حسب المواصفات العالمية للمحطات النقالى.

3 – تم عمل احلال وتجديد فى شبكات الطود ( الطود شرق – الطود غرب – نجع الدار – نجع الجسور – العديسات بحرى – نجع ام غرباب ) وتغير خطوط 4 بوصه من اسبستوس إلى بلاستيك PVC حيث بلغ طول الاحلال والتجديد 3200 متر.

4 - تم عمل إحلال وتجديد خطوط المياه بالعدسات بحرى والعديسات قبلى والطود شرق والطود غرب بطول 3200 م.

5 – تم الانتهاء من تركيب خطوط السيب وخطوط الانحدار للصرف الصحي لمحطة الدبابية بالعديسات قبلى.

6 - تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي لخطوط السيب وخطوط الانحدار الخاص لمحطة نجع مسلم ومحطة حسين حسن ومحطة أبو حروقة

7- جاري تنفيذ من أعمال ربط خطوط الصرف الصحي الفرعية بالخط الرئيسي لتشغيل محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم ومحطة حسين حسن.

8 - جارى العمل بمحطة صرف العديسات بحرى وقبلى بنسبة 70% تقريبا

9- الانتهاء من محطة صرف نجع العمدة بنسبة 85% تقريبا

10- الانتهاء من محطة صرف أبو حروقه بنسبة 75% تقريبا

11- الانتهاء من محطة صرف حسين حسن بنسبة 65% تقريبا.

12 - الانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية بالعديسات بحري100% والتي تبلغ سعتها 10.5 الاف متر مكعب في اليوم وتخدم نحو 43 ألف نسمة وتقدر تكلفة المشروع بكامله بنحو 250 مليون جنيه.

13 - تمت أعمال حفر شبكات خطوط الانحدار الفرعية بقطر 200 ملي بمنطقة نجع أبو عنان شرق وغرب، وحفر خطوط الانحدار الرئيسية بقطر 500 مللي والتي يتم تجميع مياه الخطوط الفرعية إلى الخطوط الرئيسية وإجراء ربطها بخط قطره 650 ملل وربطه بمحطة حسين حسن بمدينة الطود.

14 – جاري أعمال ربط خط الطرد الذى يربط محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم بالطود بمحطة المعالجة بالعديسات والذي يبلغ قطر خط الطرد 560 ملي وبطول حوالى 2900 متر، وإزالة بعض المعوقات التي تواجه الخطوط

15- تنفيذ 792 غرفة ووصلات منزلية لصرف صحى الفتاتيح وابو عنان

16- جارى العمل بمد شيكات الصرف بالعديسات بحرى وقبلى بطول 24 كم وتم الانتهاء من عمل 500 وصلة منزلية.

رابعا:- قطاع الري وتغطية ترع:-

* تم ادراج كوبرى السلام بالمريس للإحلال والتجديد

خامسا:ـ قطاع النظافة والتجميل

1- تم رفع 13200 طن مخلفات قمامه ورفع 4945 طن مخلفات زراعه ورفع 1638طن مخلفات صلبه.

2- تدعيم الحملة الميكانيكية بقلاب نظافة 4 طن، ولودر مفصلى 1 منر، وسيارة مياه 10 طن

سادسا:ـ قطاع الأمن:-

الانتهاء من سجل مدني الطود بعد التطوير.

سابعا:ـ البنوك والبريد:-

1- تشغيل مكتب بريد نجع المهيدات

2 - تشغيل مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يتم انشائه بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعملاء بإنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر.

وتم إنشاء مكتب البريد وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا وعلى مساحة 625 متر مكون من بدروم وطابق ارضي وطابقين اخريين، ويضم مكتب البريد بداخله مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنه عموميه وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة.

ثامنا:ـ قطاع التعليم

1- جارى العمل بإنشاء جناح بمدرسة الندافين الاعدادية.

2- جارى العمل بإحلال وتجديد مدرسة نجع أبو بكر الابتدائية

3- تم تشغيل مدرسة الشهيد فتحى حكيم الابتدائية بالمريس

4- تم تشغيل جناح الحسينات بمدرسة بعد الانتهاء من انشائه

تاسعا: التخطيط والحيز العمراني

جارى الرفع المساحى للعزب والنجوع التى تم ادراجها بالأحوزة العمرانية الجديدة

عاشرا:ـ اوقاف الطود

1ـ تم افتتاح مسجد الفتح الاسلامى بالمريس

2ـ تم افتتاح مسجد النور الاسلامي بالمريس

3ـ تم افتتاح عمر بن الخطاب بالمهيدات بالعديسات قبلي

4 – كما تم فرش لعدد 4 مساجد بسجاد المحراب بمساحة 700متر تقريبا

احدي عشر:ـ قطاع التموين بالطود

1-استخراج487 بطاقة تموينيه بدل تالف

3-استخراج55 بطاقه تموينيه بدل فاقد

4- استخراج 253 بطاقة تموينيه فصل اجتماعي

5 - تم تحرير عدد 456 مخالفه تموينيه لأصحاب المخابز البلدية بدائرة الإدارة

6- تم تحرير عدد 130 محضر جنح لأصحاب محلات الجزاره وتجار تموين وجمعيتي ومحلات وانشطه تجاريه اخري متنوعه

اثني عشر:ـ قطاع الشباب والرياضة بالطود

1 - رفع كفاءة ملعب نجيل صناعي لمركز شباب الندافين خماسي قدم علي مساحة ٤٥ متر طول ×٣٥ متر عرض

2 - رفع كفاءة ملعب نجيل صناعي لمركز شباب المريس خماسي قدم علي مساحة ٤٥متر طول ×٣٥ متر عرض.

3 - رفع كفاءة ملعب مركز شباب المهيدات خماسي قدم علي مساحة ٤٥ متر طول ×٣٥ متر عرض.

في إطار تنفيذ أعمال الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية لتحقيق أفضل خدمات للمواطنين تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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