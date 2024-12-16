موعد مباراة لاتسيو أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي لخوض مباراة انتر ميلان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي.


وتنطلق المنافسة اليوم الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، علي ارضيه ملعب أوليمبيكو.


ويتواجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يحل انتر ميلان في المركز الثالث بنقص عدد النقاط.


وفي آخر مباراة لكل فريق فاز لاتسيو على اياكس امستردام بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فاز انتر ميلان على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
 

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