200 طالب بجامعة أسيوط الأهلية يتناولون وجبة الإفطار تحت شعار "افطر معانا وفطر زمايلك"

محافظات
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شارك 200 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة أسيوط الأهلية في تناول وجبة الإفطار تحت شعار إفطر معانا وفطر زمايلك.

وجاء ذلك بحضور؛ الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة، والدكتور محمد العدوى ممثلًا عن كلية العلوم المالية والإدارية، والدكتورة شيرين عبد الغفار منسق عام الأنشطة الطلابية، وميسرة أحمد ثابت مسئول رعاية الشباب، وعددًا من أعضاء الكادرين؛ الأكاديمي، والإداري المختص بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية.

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية، بمختلف مجالاتها منذ العام الأول لإنشائها، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بدور الأنشطة الطلابية فى تطوير مهارات الطلاب الشخصية، وتعزيز قدراتهم خارج الإطار الأكاديمي، وتسهم في تكوين شخصية متوازنة للطالب، وتدريبه على التعاون والعمل الجماعي والقيام بدور مجتمعي فاعل. 
 
 وصرح الدكتور نوبى محمد حسن؛ أن الإفطار الجماعي تم تنظيمه بالجهود الذاتية للطلاب، وبالتعاون بين اتحاد طلاب جامعة أسيوط، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة، والذى أتاح فرصة للتعارف بين طلاب الجامعة من مختلف الكليات فى أجواء من الود والألفة بينهم، مشيدًا بما شهده اليوم من تعاون جماعي بين الطلاب والعمل بروح الفريق من أجل تنظيم اليوم.

وقدّم الطلاب الشكر لإدارة الجامعة؛ في دعم روح المودة والمحبة التي سادت الإفطار، معبرين عن خالص تقديرهم لكافة الجهود التي تقوم بها إدارة الجامعة في كافة الاتجاهات

اسيوط الـ ألا الات الأهلية الاداري الاتجاهات الأهل الأهلي الإدارية الاعمال الاف الإفط الاكاديمية افطار افطر أكاديمي أكاديمية أعضاء اعمال افة الان أرك اسيو الأنشطة الطلابية الب التعاون أسيوط الأهلية الأنشطة إداري ادارية أديمي التي أحمد المنشاوي إدارة إدارة الجامعة الجامع

مواد متعلقة

بيت العائلة المصرية بأسيوط يوجه رسالة دعم وتأييد للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية

مياه أسيوط تعلن عن كسر خط طرد صرف صحى بقرية العتامنة بمركز منفلوط

رئيس جامعة أسيوط يشيد بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابةالصحفيين

رئيس جامعة أسيوط: تسليم الطلاب ذوي الهمم أدوات تكنولوجية خاصة بضعاف السمع

جامعة أسيوط تطلق النسخة الرابعة من المهرجان التقني الأكبر في صعيد مصر

تفاصيل زيارة طلاب جامعة أسيوط لقاعدة سفاجا البحرية بالبحر الأحمر

التلوث بالمواد البلاستيكية وتأثيره على البيئات المائية في ندوة لعلوم أزهر أسيوط

مياه أسيوط تعلن عن تشغيل محطة رفع صرف صحي ديروط 2

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

"روح الروح".. وداعٌ أخير لشيخ المأساة الفلسطينية خالد نبهان

عاجل- استشهاد الشيخ خالد نبهان الشهيربـ "روح الروح"