‏الاتحاد الأوروبي: سنتابع من كثب ما يفعله قادة سوريا بينما نبحث الخطوات التالية

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال ‏الاتحاد الأوروبي، إنه سيتابع من كثب ما يفعله قادة سوريا بينما نبحث الخطوات التالية.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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