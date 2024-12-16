التشكيلة المتوقعة لفريق انتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الايطالي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي لخوض مباراة انتر ميلان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي.



وتنطلق المنافسة اليوم الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، علي ارضيه ملعب أوليمبيكو.



اليكم تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام لاتسيو:-



حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: يان أوريل، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: نيكولو باريلا، دافيد فراتيسي، تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ويتواجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يحل انتر ميلان في المركز الثالث بنقص عدد النقاط.

