‏وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت ‏وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.
 
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

أبو زهرة: رئيس فيفا يؤكد ثقته في تطور الكرة المصرية على يد أبوريدة ومجلسه

محمد الشناوي يفاجئ الأهلي بهذا القرار بشأن مستقبله

موعد مباراة لاتسيو أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الليلة.. أشرف زكي وفريق عمل مسرحية الصالون ضيوف برنامج "واحد من الناس"

الأهلي يحسم موقف كهربا النهائي من الرحيل في يناير

بيت العائلة المصرية بأسيوط يوجه رسالة دعم وتأييد للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول لسرادق عزاء بعد رحيل القبطان نبيل الحلفاوي