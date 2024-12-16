مكتبة الإسكندرية تنعي الفنان نبيل الحلفاوي

محافظات
بوابة الفجر

 أصدرت مكتبة الإسكندرية بيان، تنعى فيه الفنان القدير نبيل الحلفاوي والذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز السابعة والسبعين عامًا، آملين أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته ومغفرته.

وتقدم  الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل، راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتقدر المكتبة بوصفها مؤسسة ثقافية، الجهود الفنية الجليلة التي ساهم بها الفنان الراحل في خدمة الثقافة والفن، وتعظم في مسيرته تمسكه بالقيم الفاضلة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية، وإعلاء المصالح الوطنية. لقد كان نموذجًا مثاليًا لما ينبغي أن يكون عليه الفنان.

جدير بالذكر أن نبيل الحلفاوي ترك وراءه إرثا فنيًا خالدًا، حيث تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1970 وباشر العمل في الأفلام والمسلسلات المصرية، وكان مثالًا للفنان الملتزم بقضايا وطنه، وله بصمات لا تُنسى في السينما والتليفزيون.

أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الاسكندرية الدكتور أحمد زايد الفنان نبيل الحلفاوي مكتبة الاسكندرية معهد الفنون المسرحية

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية الإفريقية

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

"روح الروح".. وداعٌ أخير لشيخ المأساة الفلسطينية خالد نبهان

عاجل- استشهاد الشيخ خالد نبهان الشهيربـ "روح الروح"