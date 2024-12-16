محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الوليدية الإعدادية الثانوية بنات بحى شرق

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين مدرسة الوليدية الإعدادية الثانوية بنات بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة انتظام العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها

ورافقه خلال الجولة أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط

واستهل المحافظ زيارته لمدرسة الوليدية الإعدادية الثانوية بنات بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الاعدادية، واطمأن على انتظام الدراسة بها وتحاور مع الطالبات واستمع إليهن ومشاركتهن مع المعلمين متمنيًا لهن التوفيق والنجاح موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم باعتبارهن قادة المستقبل للوطن ليستكملن مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستكمل المحافظ جولاته بتفقد ملعب المدرسة ومعمل العلوم المطور، ومعمل الحاسب الآلي والمكتبة وحاور الطالبات بالمكتبة أثناء قرأتهن لبعض الكتب موضحًا أهمية التعليم لهن واستذكار دروسهن أولًا بأول والمشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية قدراتهن ومهاراتهن لاكتساب المعرفة ويكلل جهودهن بالنجاح ما يساهم في إحداث التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة التي أوضحت أن الفصول الدراسية بالمدرسة وعددهم 22 فصل دراسي للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية وان إجمالي عدد الطالبات بالمدرسة 1040 طالبة خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد أبو النصر على إستمرار جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تهيئة الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن للطالبات لتحفيزهن على الانتظام والتحصيل الدراسي

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