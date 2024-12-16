استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024: عيار 21 يحافظ على مستواه بعد تراجعه الأخير

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا عند مستوياتها الأخيرة بعد التراجع الذي سجله يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض حينها سعر الذهب عيار 21 بمقدار 5 جنيهات. وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب حسب آخر تحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره اليوم ليسجل 4365 جنيهًا، بالتزامن مع أول يوم عمل للصاغة المصرية.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 3820 جنيهًا للسبيكة، بينما بلغ سعره بالمصنعية نحو 3920 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

شهد عيار 18 استقرارًا أيضًا عند مستوى 3274 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30560 جنيهًا، ويشمل هذا السعر قيمة الذهب فقط دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الإثنين

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في بورصة الذهب ليسجل 2656 دولارًا للأوقية، بالتزامن مع بداية أول يوم عمل لبورصة الذهب العالمية.