"نوة الفيضة الصغرى".. تأثيرها على الطقس في مصر ونصائح لمواجهتها

تعد نوة الفيضة الصغرى واحدة من أقوى النوات الشتوية التي تضرب مصر، خاصة المناطق الساحلية مثل الإسكندرية، حيث تصاحبها أمطار غزيرة، رياح قوية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تبدأ النوة هذا العام في 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام، مما يجعلها من النوات المؤثرة على الأحوال الجوية والزراعية.

تأثير الفيضة الصغرى على الطقس

الأمطار الغزيرة: تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يؤثر على المناطق الساحلية والزراعية.

تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يؤثر على المناطق الساحلية والزراعية. رياح شديدة: تزيد من الإحساس بالبرودة وتؤثر على استقرار حركة الملاحة البحرية.

تزيد من الإحساس بالبرودة وتؤثر على استقرار حركة الملاحة البحرية. انخفاض درجات الحرارة: مع هبوب الرياح القوية، يصبح الطقس أكثر برودة ليلًا.

مع هبوب الرياح القوية، يصبح الطقس أكثر برودة ليلًا. تعطل الحياة اليومية: نتيجة تراكم مياه الأمطار خاصة في المناطق المنخفضة.

نصائح لتجنب أضرار نوة الفيضة الصغرى

أصدرت محافظة الإسكندرية وهيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين لتفادي الآثار السلبية للنوة:

البقاء في المنزل أثناء الأمطار الغزيرة لتجنب التعرض للأمطار والرياح الشديدة. التحقق من وجود مضخات مياه في المنازل القريبة من البحر لتصريف المياه المتجمعة. تقليل الحركة بالسيارات، خاصة في المناطق التي تتراكم بها مياه الأمطار. الالتزام بسرعة لا تتجاوز 60 كم/س لتجنب حوادث الطرق بسبب الانزلاق. عدم الوقوف قرب المنازل القديمة أو الأشجار لتجنب سقوطها بفعل الرياح. الابتعاد عن الأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء البرق والرعد لتجنب خطر الصعق الكهربائي. تجنب المناطق المفتوحة خلال الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد، تستمر الأجواء المعتدلة نهارًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

كما تتسبب الشبورة المائية في تقليل الرؤية خلال ساعات الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

نوات الشتاء 2024-2025

حددت هيئة ميناء الإسكندرية جدول النوات الشتوية لهذا العام: