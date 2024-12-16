عاجل- استشهاد الجد الفلسطيني خالد نبهان صاحب عبارة "روح الروح"

استشهاد الجد الفلسطيني خالد نبهان صاحب عبارة "روح الروح"

أكدّت مصادر صحفية فلسطينية اليوم الإثنين استشهاد الشيخ خالد نبهان، جد الطفلة الشهيدة "ريم"، صاحب العبارة المؤثرة "روح الروح". وكان الشيخ خالد نبهان قد اشتهر بعد انتشار فيديو له وهو يودّع حفيدته الطفلة "ريم"، التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله الشهر الماضي في قطاع غزة.

تفاصيل استشهاد الطفلة ريم

الطفلة الشهيدة ريم، التي لم تتجاوز الثلاث سنوات، كانت كل شيء جميل في حياة جدها الشيخ خالد نبهان. وُلِدت ريم في نفس يوم ميلاد جدها، وقد احتضنها بقوة منذ ولادتها، مقدما لها كل الحب والرعاية. ويقول الشيخ خالد نبهان: "كنت أختار لها ملابسها وألعابها بعناية وأوفر لها كل الاحتياجات."

تعرّض منزل الشيخ خالد نبهان لانهيار تام نتيجة قصف وحشي من جيش الاحتلال الإسرائيلي. واستشهدت الطفلة ريم في هذا القصف، بينما نجا أفراد آخرون من العائلة بعد تدخل الجيران ونقلهم إلى المستشفى.

المشهد المؤثر لوداع الطفلة ريم "روح الروح"

اشتهر الشيخ خالد نبهان بعد انتشار فيديو له وهو يودّع حفيدته ريم بكلمات مؤثرة "روح الروح". قال الجد المكلوم: "مسحت وجه ريم وطارق من الغبار وكان قلبي موجوع وحزين. وصورت ريم وطارق عقب استشهادهما ومسحت على وجوههم قبل دفنهم. شعرت أنهم نائمين ولم يستشهدوا."

تفاصيل اللحظات الأخيرة

في حديثه لوسائل الإعلام، وصف الشيخ خالد نبهان اللحظات الأخيرة قبل استشهاد حفيدته ريم: "همست لها وقلت: ريم يا حبيبتي، صاحية أنتي ولا نايمة. وفتحت عينيها وقبلتها منها وودعتها. وكانت ريم جزءًا من كياني وروحي ووجداني، ومن حبي لها كنت ألعق أنفها وخدها وهي كانت تفعل ذلك معي في إطار مداعبتي لها."

تأثير العبارة على العالم

أثّرت عبارة "روح الروح" في شعوب العالم، حيث عبّر الشيخ خالد نبهان عن حزنه العميق لفقدان حفيدته بهذه الكلمات البسيطة والمؤثرة. أصبحت هذه العبارة رمزًا للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.