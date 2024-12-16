الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 180 ألف طن خلال 24 ساعة

شهدت حركتي التداول والملاحة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 43 سفينة وهم 20 سفينة بضائع عامة و11سفينة صب جاف و7 سفن حاويات و5 سفن صب سائل.

وتداول 3962 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1814حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1773حاوية بما يمثل 49.4% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة كما تم تداول 375 حاوية ترانزيت.



تداول 180 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه وعلى رأسهم بضائع الصب الجاف والتي بلغ حجم تداولها خلال 24 ساعة 80 ألف طن تقريبا تليها بضائع الصب السائل بواقع 38.5 ألف طن تقريبا والبضائع العامة بنحو 22 ألف طن بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت وذلك فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.