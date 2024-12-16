خلال جولة بإدارتي ميت سلسيل والجمالية..وكيل التعليم بالدقهلية يوجه بتوزيع التقييمات على أيام الأسبوع

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لمتابعة إدارة ميت سلسيل التعليمية، يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

و كان في استقباله رضا صبح مدير الادارة التعليمية بميت سلسيل حيث تفقد مدير المديرية خلال الزيارة مدارس:

مدرسة الفريق محمد لطفى الابتدائية المشتركة

مدرسة السادات الثانوية التجارية

مدرسة علي حسن عبد الوهاب الثانوية بنين

مدرسة محمد عبد المنعم للتعليم الأساسي

و اطلع وكيل الوزارة علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول و وجه إلى توزيع التقييمات علي أيام الأسبوع ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية وسرعة إزالة الرواكد من المدرسة وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية

وأستكمل مدير المديرية جولته التفقدية حيث توجه إلى إدارة الجمالية التعليمية وكان في استقباله محمد عبد المنعم مدير الإدارة وقام خلال جولته بمتابعة مدرستي:

مدرسة اللواء إبراهيم رضوان تعليم أساسي

ومدرسة الشهيد محمد محمد خالد عبد الرءوف الثانوية بنات

حيث أمر بسرعة صرف راتب شهري أكتوبر ونوفمبر لمعلمي الحصة وعدم دخول أولياء الأمور إلي المدارس إلا في أوقات محددة مسبقًا حرصًا على إنتظام اليوم الدراسي كما شدد على سرعة إزالة العبارات المسيئة عن أسوار المدرسة

كما أوصى بتكريم الطالبة مريم محمد مصطفي المقيدة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد محمد محمد خالد عبد الرءوف الثانوية بنات بطابور الصباح وذلك لالتزامها بالحضور وعدم التغيب منذ بداية العام الدراسي

كما شدد “العربي ” علي ضرورة تواجد التابلت مع الطالبات يوميًا