أسعار الذهب في مصر تتراوح بين 1487 و3965 جنيها مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب في مصر تتراوح بين 1487 و3965 جنيها مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 تغييرات كبيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3965 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3635 جنيها. في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2974 جنيها. وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2313 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1982 جنيها. كما وصل سعر جرام الذهب عيار 9 إلى 1487 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 27760 جنيها.

أسعار الذهب في مصر تتراوح بين 1487 و3965 جنيها مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

وتتأثر الأسعار العالمية للذهب بالتطورات في الأسواق المالية، حيث ارتفع الذهب مؤخرًا إلى مستويات قياسية فوق 2580 دولارًا مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومن المنتظر أن يصدر البنك ملخصًا جديدًا للتوقعات الاقتصادية، الذي قد يقدم إشارات حول الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على أسعار الذهب.

وفي ظل الانخفاض الكبير في أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، شهد المعدن النفيس انتعاشًا فوق 2500 دولار، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى ضعف الدولار. ويترقب المستثمرون تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس، والذي قد يعزز من الاتجاهات الحالية.

تستمر الأسواق في ترقب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يعلن عن خفض أسعار الفائدة بنحو 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم. وإذا أعلن عن خفض بنسبة 50 نقطة أساس، قد يتراجع الدولار، مما يعزز من أسعار الذهب.

تتزايد التوقعات بأن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة قد يدفع الذهب إلى مزيد من الارتفاع، لكن المستثمرين سيظلون حذرين حتى تظهر المزيد من الإشارات حول السياسات المستقبلية.