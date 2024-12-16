سعر الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024: استقرار بعد تراجع عيار 21

افتتح سعر الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 تداولاته مسجلًا ثباتًا في الأسعار بعد تراجعه لليوم الثالث على التوالي، وقد شهدت أسواق الذهب المحلية استقرارًا في الأسعار مع بداية اليوم، بعد انخفاضات شهدها المعدن الأصفر في الأيام الماضية.

في السطور التالية، نستعرض أسعار الذهب في السوق المصري والعالمي وفقًا لأحدث البيانات.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 24 استقرارًا في أسواق الصاغة اليوم، حيث سجل 4365.17 جنيهًا للجرام، يعتبر الذهب عيار 24 هو الأعلى في النقاء ويعتبر من الخيارات المفضلة للمستثمرين.

هذا الاستقرار يأتي بعد تراجعات عالمية في أسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية، سجل اليوم 3820 جنيهًا للجرام.

ويعد هذا السعر هو نفس مستوى الاستقرار الذي سجله عيار 21 في آخر انخفاض له، ورغم هذا الثبات المحلي، يشهد السوق تذبذبًا طفيفًا في الأسعار بناءً على تحركات الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما بالنسبة لـ سعر الذهب عيار 18، فقد سجل اليوم 3274.29 جنيهًا للجرام في أسواق الصاغة، ويعتبر الذهب عيار 18 خيارًا مناسبًا للمشترين الذين يبحثون عن توازن بين النقاء والسعر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 بلغ 30560 جنيهًا، يمثل الجنيه الذهب مجموع 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويعد من الخيارات الاستثمارية الشعبية في مصر.

سعر الذهب العالمي

استقر سعر الذهب عالميًا وفقًا للعقود الفورية عند 2656 دولارًا للأوقية، ورغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية في الأيام الماضية، إلا أن المعدن الأصفر حافظ على استقراره في حدود هذا السعر.

يعكس هذا الاستقرار توازنًا في العرض والطلب على الذهب عالميًا.

أسباب الاستقرار في الأسعار

استمرار استقرار أسعار الذهب يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

تذبذب السوق العالمي: على الرغم من تراجع الأسعار عالميًا، فإن الذهب ما زال يعتبر من الملاذات الآمنة في فترات الاضطراب الاقتصادي.

العرض والطلب: ما زال الطلب على الذهب مستمرًا في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في دعم استقرار الأسعار.

التوقعات المستقبلية: يشير العديد من الخبراء إلى أن الذهب قد يشهد تقلبات إضافية في الأسعار نتيجة للأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية القادمة.