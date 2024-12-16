محافظ أسيوط يؤكد على استمرار تنظيم القوافل الطبية بالقرى والمراكز



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية لكافة قرى ومراكز المحافظة خاصة في المناطق النائية والمحرومة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الجميع موجهًا بتقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم اللازمة لتلك القوافل لتؤدي عملها على أكمل وجه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قد قامت بمتابعة فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالوحدة الصحية لقرية تاسا التابعة للوحدة المحلية الشامية حيث تفقد رئيس المركز أعمال القافلة والكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان وتذليل العقبات لها ووجه أحمد ماهر رئيس الوحدة المحلية بالشامية بتسهيل وتيسير مهام القافلة التي تعمل بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين لتغطي خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والعظام والأسنان، والباطنة، والصدر، والأطفال، جراحة ومسالك وتنظيم الأسرة"، بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية، والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة الموجودة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة