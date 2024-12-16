تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم بالشيخ زايد

يستعد الفنان حكيم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، بالتعاون مع الفنانة روبي، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر، في الشيخ زايد، ومن المقرر أن يقدمان باقة متنوعة من أجمل أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور.

ومن الموقع أيضا أن يشهد الحفل إقبال جماهيري كبير، وفي ضوء ذلك كشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، والتي جاءت كالآتي، 350 جنيهًا و500 جنيهًا.

روبي وحكيم

آخر أعمال روبي

ويذكر أن آخر أعمال روبي التلفزيونية كان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وحقق أصداء إيجابية. في هذا العمل، تألقت بجانب كوكبة من النجوم، منهم أحمد رزق ووفاء عامر، وسلطت الضوء على قضايا اجتماعية بجرأة عبر نص الكاتب إبراهيم عيسى.

أحدث أعمال روبي

وعلى صعيد آخر، تواصل روبي ترك بصمتها في الدراما التلفزيونية، حيث تشارك في مسلسل رمضاني جديد بعنوان "جاني في المنام". المسلسل يجمعها بنجوم مثل نيللي كريم، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير. يُنتظر أن يقدم العمل قصة مشوقة تُضاف إلى سلسلة نجاحات روبي الدرامية.

آخر أعمال حكيم

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم حكيم أغنية أونانانا، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية أونانانا



وجاءت كلمات الاغنية على النحو التالي /اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

فكك من الهم عيش في السعادة

فك يا عم ليه تعيشها سادة

حنعيشها مره مالهاش اعاده

علي صوتك وقول معايا