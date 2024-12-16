استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية اليوم 16 ديسمبر 2024

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية اليوم 16 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في جميع البنوك المصرية، مع بعض التباين الطفيف في أسعار الشراء والبيع.

أسعار الدولار الأمريكي

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية اليوم 16 ديسمبر 2024

في البنك المركزي المصري: 50.73 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

في بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.



أسعار اليورو الأوروبي

في البنك المركزي المصري: 53.29 جنيه للشراء، 53.40 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 53 جنيهًا للشراء، 53.5 جنيه للبيع.

في بنك مصر: 53.05 جنيه للشراء، 53.5 جنيه للبيع.



أسعار الجنيه الاسترليني

في البنك المركزي المصري: 64.65 جنيه للشراء، 65.09 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 64.65 جنيه للشراء، 65.07 جنيه للبيع.

في بنك مصر: 64.65 جنيه للشراء، 65.07 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأخرى

الدينار الكويتي: سجل في البنك المركزي المصري 165.07 جنيه للشراء، 165.57 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 164.24 جنيه للشراء، 165.22 جنيه للبيع.

في بنك مصر: 164.54 جنيه للشراء، 165.22 جنيه للبيع.



الريال السعودي: في البنك المركزي المصري 13.50 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 13.48 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

في بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.



الدرهم الإماراتي: في البنك المركزي المصري 13.82 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 13.83 جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع.

في بنك مصر: 13.82 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع.

يتم تحديث أسعار العملات بشكل مستمر في جميع البنوك لضمان تقديم خدمة دقيقة لمستخدميها.