موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 وامتحانات نصف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025، التي ينتظرها العديد من الطلاب والمعلمين، حيث تقرر أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.

وخلال هذه الفترة، ستكون المدارس والجامعات في جميع أنحاء الجمهورية في إجازة رسمية.

تفاصيل موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وفقًا للتقويم الدراسي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.

وتعد هذه الإجازة فرصة للطلاب والمعلمين للراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025

أما بالنسبة لمواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025، فقد أعلنت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2025، وتستمر حتى نهاية الشهر.

كما حددت الوزارة أن الدراسة ستستمر حتى يوم 11 يناير 2025 قبل بدء فترة الامتحانات، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

مواعيد الفصل الدراسي الثاني

بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، ستبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة.

مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025

أما بالنسبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025، فقد حددت الوزارة بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025.

بينما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم السبت 14 يونيو 2025، في حين يبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025.