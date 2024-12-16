موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 ومواعيد الإجازات الرسمية في يناير

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بوابة الفجر

يرتفع اهتمام المواطنين في مصر بمواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025، وخاصة إجازة عيد الميلاد المجيد، التي تشهد زيادة في البحث من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص.

تمثل إجازة عيد الميلاد المجيد أولى الإجازات الرسمية في العام الجديد، وتعد فرصة للعائلات للاحتفال بهذه المناسبة.

كما أن الشهر الأول من 2025 يشهد العديد من الإجازات التي ينتظرها الموظفون في القطاعين.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

من المقرر أن يكون يوم الأحد 7 يناير 2025 هو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر، وهي أول إجازة رسمية في العام الجديد للقطاعين العام والخاص. 

سيكون هذا اليوم عطلة مدفوعة الأجر، وهو يوم مميز للمسيحيين في مصر للاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

مواعيد إجازات شهر يناير 2025

تعتبر إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من مجموعة من الإجازات التي ستحدث في شهر يناير 2025. 

وفقًا للخريطة الزمنية للإجازات، إليكم مواعيد الإجازات في يناير 2025:

  1. الجمعة 3 يناير 2025: عطلة أسبوعية (الجمعة).
  2. السبت 4 يناير 2025: عطلة أسبوعية (السبت).
  3. الثلاثاء 7 يناير 2025: إجازة عيد الميلاد المجيد.
  4. الجمعة 10 يناير 2025: عطلة أسبوعية (الجمعة).
  5. السبت 11 يناير 2025: عطلة أسبوعية (السبت).
  6. الجمعة 17 يناير 2025: عطلة أسبوعية (الجمعة).
  7. السبت 18 يناير 2025: عطلة أسبوعية (السبت).
  8. الجمعة 24 يناير 2025: عطلة أسبوعية (الجمعة).
  9. السبت 25 يناير 2025: إجازة ثورة 25 يناير.
  10. الأحد 26 يناير 2025: إجازة عيد الشرطة المصرية (ترحيل من 25 يناير).
  11. الجمعة 31 يناير 2025: عطلة أسبوعية (الجمعة).

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 في مصر

إلى جانب إجازة عيد الميلاد المجيد، هناك العديد من الإجازات الرسمية التي ستحققها مصر في العام 2025:

  • الثلاثاء 7 يناير 2025: إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • السبت 25 يناير 2025: إجازة ثورة 25 يناير.
  • الاثنين 31 مارس 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.
  • الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.
  • الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء.
  • الخميس 1 مايو 2025: إجازة عيد العمال.
  • الجمعة 6 يونيو 2025: وقفة عرفات.
  • السبت 7 يونيو 2025: إجازة عيد الأضحى.
  • الجمعة 27 يونيو 2025: إجازة رأس السنة الهجرية.
  • الاثنين 30 يونيو 2025: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة ثورة 23 يوليو.
  • السبت 6 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي.
  • الاثنين 6 أكتوبر 2025: حرب أكتوبر 1973.
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