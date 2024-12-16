موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025 وامتحانات الفصل الأول
إجازة نصف العام الدراسي في مصر للعام الدراسي 2024/2025 ستكون من يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025.
وتبلغ مدة الإجازة أسبوعين، حيث تعتبر فترة راحة للطلاب بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
موعد امتحانات نصف العام 2024/2025
تم تحديد مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب جميع الصفوف الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
إليكم أبرز مواعيد الامتحانات:
طلاب الصفوف الابتدائية (من الصف الثالث إلى السادس):
- تبدأ امتحاناتهم من 1 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.
طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:
- تبدأ امتحاناتهم من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025، وتستمر لمدة 5 أيام.
طلاب الشهادة الإعدادية:
- تبدأ امتحاناتهم من 18 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025.
طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي:
- تبدأ امتحاناتهم من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.
الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025
- بداية الفصل الدراسي الثاني: يوم السبت 8 فبراير 2025.
- نهاية الفصل الدراسي الثاني: يوم الخميس 5 يونيو 2025.
- بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني:
- لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: يوم السبت 24 مايو 2025.
- امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.
- امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.