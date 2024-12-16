موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025 وامتحانات الفصل الأول

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موعد إجازة نصف العام
موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024/2025 وامتحانات الفصل الأول

إجازة نصف العام الدراسي في مصر للعام الدراسي 2024/2025 ستكون من يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025. 

وتبلغ مدة الإجازة أسبوعين، حيث تعتبر فترة راحة للطلاب بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

موعد امتحانات نصف العام 2024/2025

تم تحديد مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب جميع الصفوف الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

إليكم أبرز مواعيد الامتحانات:

طلاب الصفوف الابتدائية (من الصف الثالث إلى السادس):

  • تبدأ امتحاناتهم من 1 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:

  • تبدأ امتحاناتهم من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025، وتستمر لمدة 5 أيام.

طلاب الشهادة الإعدادية:

  • تبدأ امتحاناتهم من 18 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025.

طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي:

  • تبدأ امتحاناتهم من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025

  • بداية الفصل الدراسي الثاني: يوم السبت 8 فبراير 2025.
  • نهاية الفصل الدراسي الثاني: يوم الخميس 5 يونيو 2025.
  • بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني:
    • لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: يوم السبت 24 مايو 2025.
    • امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.
    • امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.
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