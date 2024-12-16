محافظ أسيوط: تنظيم أنشطة وندوات توعوية لتلاميذ المدارس بمكتبة مصر العامة

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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للإمكانات المتاحة والتي من بينها طلاب وتلاميذ المدارس ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات واستكمال جهود البناء والتنمية خاصة مع الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الوعي لدى النشء والطلاب تحقيقًا للتنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية مصر 2030 لافتًا إلى أهمية تنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة المختلفة بمكتبة مصر العامة التي تساهم في رفع الوعي لدى النشء والشباب بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة بكافة ربوع المحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط قد نظمت ندوات توعوية لتلاميذ مدارس أم المؤمنين والوحدة العربية ودار الأرقم بمدينة أسيوط ومدرسة النصر الإبتدائية بالواسطى التابعة لمركز الفتح ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالتنسيق مع الجهات الشريكة وذلك بمشاركة فتحي صلاح عضو المجلس القومي للمرأة، حيث تم تنفيذ ندوات توعية بالقضايا المجتمعية المختلفة ومن بينها القضايا البيئية للحفاظ على البيئة ومشاكل وحلول قضية الزيادة السكانية وهو ما يؤثر ايجابيًا في تنمية النشء والتلاميذ وتعظيم الإستفادة من المواهب المتاحة وتطوير المهارات والموهبة ما يساهم في تحسين جودة حياة المواطن مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للإستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة

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