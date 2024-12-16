جدول امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية
مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول الامتحانات المقرر عقده في يناير 2025.
ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، تبدأ الامتحانات في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.
جدول امتحانات نصف العام 2025
امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي:
- بداية الامتحانات: 11 يناير 2025
- نهاية الامتحانات: 16 يناير 2025
- تفاصيل: امتحانات الصف الثاني الثانوي تبدأ في الفترة الأولى، يليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية. وسيتم تخصيص نصف ساعة كفاصل بين الفترتين.
امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي:
- بداية الامتحانات: 11 يناير 2025
- نهاية الامتحانات: 16 يناير 2025
امتحانات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي):
- بداية الامتحانات: 11 يناير 2025
- نهاية الامتحانات: 16 يناير 2025
امتحانات الشهادة الإعدادية:
- بداية الامتحانات: 18 يناير 2025
- نهاية الامتحانات: 23 يناير 2025
مواد المستوى الرفيع ومواد خارج المجموع
سيتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع، بالإضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، قبل الامتحانات الأساسية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل مريح.
إجراءات الوزارة خلال فترة الامتحانات
- احتساب الامتحانات كأيام دراسة فعلية: يتم احتساب فترة الامتحانات ضمن نسبة الحضور القانونية للطلاب.
- الالتزام بالقواعد المنظمة: يشمل ذلك الحفاظ على سرية الأسئلة وضمان نزاهة الامتحانات، مع مراعاة الأعياد الدينية وتطبيق قواعد صارمة.
موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025
بعد انتهاء الامتحانات، تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025.