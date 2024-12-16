كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024: الشروط والمزايا وطريقة الاستعلام

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقعها الإلكتروني، مما يسهل عليهم عملية إثبات الإعاقة والاستفادة من مجموعة من الخدمات المتنوعة دون الحاجة للانتقال إلى مكاتب التأهيل.

يعد هذا الإجراء خطوة هامة تسعى الوزارة من خلالها لتقديم الدعم المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة.

نستعرض شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مزايا البطاقة، الأوراق المطلوبة، وطريقة الاستعلام عن موعد استلام البطاقة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

أعلنت وزارة الصحة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على كارت الخدمات المتكاملة:

أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا .

. ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا .

. أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة .

. ألا يكون لديه دخل ثابت.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

تتمتع بطاقة الخدمات المتكاملة بالعديد من المزايا التي تساهم في تحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها:

الحصول على معاش شهري .

. مساعدات عينية ونقدية .

. الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

على السيارات المُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. الإعفاء من مصروفات المدارس .

. تخفيضات في وسائل النقل العام .

. أولوية الحصول على وحدات سكنية مُجهزة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب على المتقدمين تجهيز الأوراق التالية:

صورة من البطاقة الشخصية والأصل.

والأصل. أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

وصورة منها. بالنسبة للأطفال، يجب تقديم شهادة ميلاد (صورة وأصل) وحضور ولي الأمر.

(صورة وأصل) وحضور ولي الأمر. قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي. تجهيز صورتين شخصيتين حديثتين بحجم 4×6.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2025

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة، ويتم الدخول على الموقع من خلال الرابط المتاح على موقع الوزارة.

طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن حالة طلب بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الخاص بـ وزارة التضامن الاجتماعي. اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة. إدخال الرقم القومي للمستفيد. الضغط على أيقونة "بحث" لعرض حالة الطلب.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يختلف موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة وفقًا لنوع الإعاقة، على النحو التالي: