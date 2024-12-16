استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الإثنين 16 ديسمبر 2024

استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الإثنين 16 ديسمبر 2024.. حافظت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية على استقرارها منذ تعاملات المساء وحتى صباح اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024. حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3815 جنيهًا للبيع و3795 جنيهًا للشراء.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار لبقية الأعيرة:

استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات الإثنين 16 ديسمبر 2024

عيار 24: سجل 4360 جنيهًا للبيع و4337.25 جنيهًا للشراء.

عيار 22: سجل 3996.75 جنيهًا للبيع و3975.75 جنيهًا للشراء.

عيار 18: سجل 3270 جنيهًا للبيع و3252.75 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 2543.25 جنيهًا للبيع و2530 جنيهًا للشراء.

عيار 12: سجل 2180 جنيهًا للبيع و2168.5 جنيهًا للشراء.

عيار 9: سجل 1635 جنيهًا للبيع و1626.5 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: وصل سعره إلى 30520 جنيهًا للبيع و30360 جنيهًا للشراء.



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