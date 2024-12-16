عاجل:- زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2024 لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، لتصبح قيمتها 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه.

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ما هي منحة العمالة غير المنتظمة؟

منحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا.

تُصرف هذه المنحة ست مرات سنويًا في مناسبات معينة، وتعد بمثابة دعم لتحسين ظروف المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا.

مناسبات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة في المناسبات التالية:

المولد النبوي الشريف

عيد الميلاد المجيد

شهر رمضان المبارك

عيد الفطر

عيد الأضحى

عيد العمال

زيادة قيمة المنحة: 500 جنيه إضافية

في تصريحات له بتاريخ 15 ديسمبر 2024، أكد الوزير محمد جبران أن منحة العمالة غير المنتظمة سترتفع إلى 1000 جنيه ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2025، بزيادة قدرها 500 جنيه عن المنحة السابقة.

من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية سنويًا إلى نحو مليار و500 مليون جنيه.

أسباب زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

تأتي هذه الزيادة في منحة العمالة غير المنتظمة كخطوة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية الراهنة.

حيث تهدف الزيادة إلى تحسين دخل الأسر التي تعتمد على العمالة غير المنتظمة، بما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تستحق منحة العمالة غير المنتظمة الفئات التالية:

العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

الحرفيين وأصحاب المهن اليدوية.

عمال الزراعة والصيد.

حقوق العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة تحظى بمجموعة من الحقوق مثل الرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى التأمين ضد الحوادث.

كما يحصل أسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى أو معاق كلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

أهمية منحة العمالة غير المنتظمة وتأثيرها على المواطنين

منحة العمالة غير المنتظمة تعد من أبرز المبادرات الحكومية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين المواطنين الذين يعتمدون على دخل يومي.

كما أن زيادة قيمتها بنسبة 100% تدل على التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية.

كيفية صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف وفقًا للآليات التي تحددها وزارة العمل، حيث يتم توزيعها على الفئات المستحقة عبر الحسابات المصرفية أو من خلال منافذ صرف أخرى تابعة للوزارة.