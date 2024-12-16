تموين الأقصر تضبط نصف طن دهانات مجهولة المصدر وطن أسمدة داخل مخزن غير مرخص

قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بحملة تموينية بدائرة المحافظة على الأسواق والمخازن الغير مرخصة، فى ظل التوجيهات الصادرة من المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة متابعة الأسواق والمخازن والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن دهانات بناحية البياضية - مركز الاقصر لإدارته مخزن دون ترخيص من الجهات المختصة ولحيازته دهانات غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمضبوطات عبارة عن نصف طن دهانات حوائط حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

كما تمكنت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر بالاشتراك مع مباحث التموين بالأقصر ممثلة فى الرائد معتز إبراهيم مدير مباحث القسم من ضبط طن أسمدة زراعية مدعومة من سماد نترات النشادر 33.5% أزوت.

وعليه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة.

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