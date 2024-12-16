استشهاد الشيخ خالد نبهان "روح الروح" في قصف مدفعي بمخيم النصيرات بغزة

استشهد الشيخ خالد نبهان، المعروف بلقب "روح الروح"، صباح اليوم الإثنين، إثر قصف مدفعي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كانت هذه النهاية المؤلمة لشيخ فلسطيني اشتهر بتقديمه لفتات إنسانية مؤثرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

خالد نبهان: "روح الروح" وذكرى مؤلمة

عرف الشيخ خالد نبهان بعد انتشار فيديو مؤثر يظهره وهو يودع حفيدته ريم، التي استشهدت في غارة جوية إسرائيلية على منزل العائلة في نوفمبر 2023.

الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية أثار تعاطفًا واسعًا مع الجد الذي فقد أحفاده خلال العدوان، ولفتت العبارة الشهيرة "روح الروح" انتباه العالم، حيث كانت تعبيرًا عن حب نبهان الكبير لحفيدته الطفلة، التي كانت تُعد نجمته المضيئة في ظل المأساة.

فقدان الأحباء ودمار المنزل

بعد الحادث المؤلم، انهار منزل الشيخ نبهان نتيجة لغارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين، لكن الجد ظل متمسكًا بذكرياته، حيث رفع دمية كانت مع حفيدته ريم من بين الأنقاض، وقبّلها، مشيرًا بذلك إلى الألعاب والذكريات التي تظل حية في قلبه بعد فقدانه أحفاده ريم وطارق، اللذين استشهدا أثناء نومهما.

الشيخ خالد نبهان: رمز للإنسانية في مواجهة القهر

كان الشيخ نبهان يشتهر أيضًا بمساعدته للقطط الضالة في شوارع غزة خلال العدوان، مما جعله رمزًا للإنسانية وسط الحرب.

وقد عبر العديد من الفنانين عن تضامنهم معه من خلال إطلاق أغنية "روح الروح"، دعمًا لأهالي غزة.

ومع استشهاد الشيخ خالد نبهان، تبقى كلماته وذكرياته حية في قلوب الفلسطينيين والعالم.