استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، منتصف التعاملات، ليحافظ على التراجع الطفيف الذي سجلته الأعيرة الذهبية في شعبة الذهب، حيث تراجع عيار 21 بنحو 5 جنيهات في الجرام مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 استقرارًا اليوم عند 3820 جنيهًا للجرام، ومع إضافة المصنعية يصل السعر إلى 3920 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: استقر أيضًا سعر الذهب عيار 18 عند 3274 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24: حافظ سعر الذهب عيار 24 على آخر تراجعه وسجل 4365 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عند 30560 جنيهًا بعد تراجعه الأخير.

سعر الذهب عالميًا

أما على الصعيد العالمي، فقد استقر سعر الذهب عالميًا عند 2656 دولارًا للأونصة، وهو نفس السعر الذي سجله في بورصة الذهب العالمية في آخر تراجع.

تستمر أسعار الذهب في مصر في التأثر بالتغيرات العالمية، مع توقعات بمزيد من الاستقرار في الأيام القادمة.