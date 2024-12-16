عصابة تخصصت في سرقة المواطنين بأسلوب “المغافلة” بالشراكة.. والأمن يضبطهم

حوادث
متهمين
متهمين

 

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة "بدائرة قسم شرطة الشرابية.


تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلان "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة "بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما 4 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اسلوب المغافلة إجرامي التحقيقات الأمني أمن القاهرة باسلوب المغافلة النيابة العامة

الأكثر قراءة

عاجل- استشهاد الشيخ خالد نبهان الشهيربـ "روح الروح"

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي