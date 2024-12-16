 بأسلوب "كسر الجادون".. القبض على عاطلين لسرقتهما الدراجات النارية بالمطرية

حوادث
متهمين
متهمين

 

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على عاطلان تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"  تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حوادث الفجر القبض على عاطل التحقيق التحقيقات النيابة العامة المطرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| قرار من رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج يكبد الحكومة خسائر 3.5 مليار جنيه

الوكرة يكشف تفاصيل انتقال حمدي فتحي لـ "الأهلي"

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

وزير المالية أحمد كجوك: انخفاض الدين الخارجي 3 مليارات دولار حتى نوفمبر 2024

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإيطالي

التشكيلة المتوقعة لفريق انتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الايطالي