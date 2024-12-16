 بأسلوب "كسر الجادون".. القبض على عاطلين لسرقتهما الدراجات النارية بالمطرية

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على عاطلان تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.