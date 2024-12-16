تأثير نوة الفيضة الصغرى على حالة الطقس في مصر: تحذيرات ونصائح للمواطنين

تستعد مصر لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، التي تُعد من أقوى النوات الشتوية، والتي ستؤثر بشكل كبير على حالة الطقس في البلاد مع قرب نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتتميز هذه النوة بتأثيرات ملحوظة على المناطق الساحلية والزراعية والأراضي، حيث يصاحبها أمطار غزيرة، رياح شديدة، وانخفاض في درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة.

متى تبدأ نوة الفيضة الصغرى؟

حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نوة الفيضة الصغرى ستبدأ يوم 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية.

ووفقًا للتحذيرات، تعد هذه النوة من أقوى النوات التي ستشهدها البلاد هذا الشتاء، ومن المتوقع أن تؤثر على عدد من المدن الساحلية بشكل خاص.

تأثير نوة الفيضة الصغرى على الطقس في مصر

تُعرف نوة الفيضة الصغرى بارتفاع تدريجي في منسوب المياه، مما يؤدي إلى تأثير ملحوظ على المناطق الساحلية والأراضي الزراعية.

يرافق هذا الارتفاع أمطار غزيرة، وزيادة في نشاط الرياح التي قد تكون شديدة في بعض الأحيان، كما ينخفض درجات الحرارة المحسوسة بسبب البرودة الشديدة.

نصائح لتجنب تأثيرات نوة الفيضة الصغرى

في ظل التوقعات المتعلقة بنوة الفيضة الصغرى، أكدت محافظة الإسكندرية على ضرورة اتباع عدد من النصائح الوقائية لتقليل المخاطر المصاحبة لهذا الطقس، ومنها:

تجنب الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار الغزيرة. التأكد من وجود مضخات صغيرة لتصريف المياه في المناطق القريبة من البحر. تقليل الحركة بالسيارات في المناطق المغمورة بالمياه نتيجة الأمطار. عدم السير بسرعة أكثر من 60 كم/س على الطرق السريعة. عدم الوقوف بالقرب من المباني القديمة أو الأشجار. البُعد عن الأماكن المفتوحة أثناء حدوث الرعد والبرق. تجنب الأجسام المعدنية والمصارف الحديدية أثناء حدوث البرق لضمان عدم الإصابة بالصعق. ابتعاد السيارات عن مصارف المياه لتفادي غمرها بالمياه.

حالة الطقس اليوم

اليوم، الإثنين 16 ديسمبر 2024، يستمر الطقس معتدلًا خلال النهار، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من ساعات المساء.

كما تنتشر الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر (من 4 فجرًا وحتى 8 صباحًا) على الطرق السريعة والزراعية، مما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

نوات الشتاء 2024-2025

تتزامن نوة الفيضة الصغرى مع بداية الشتاء، وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد نوات الشتاء 2024-2025 التي ستشهدها البلاد، وهي كالتالي: