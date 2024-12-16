سقوط 8 عاطلين في جرائم السرقات المتنوعة بالدرب الأحمر والمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة "بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما (4 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.



ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.



ضبط تشكيل عصابى ضم (3أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها داخل ورشة خاصة بأحدهم.



ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (3) وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.