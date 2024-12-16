فرص عمل جديدة في مصر: وزارة العمل تُعلن عن 7878 وظيفة في القطاع الخاص

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أعلنت وزارة العمل المصرية اليوم عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز قدراتهم على التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير.

فرص العمل المتاحة في نشرة التوظيف نصف الشهرية

أصدر محمد جبران، وزير العمل، دعوة إلى شباب مصر للإقبال على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من برامج التدريب المهني المجاني التي تقدمها الوزارة.

تهدف هذه البرامج إلى تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مما يسهم في تحسين فرص التوظيف والحد من البطالة، كما شدد الوزير على ضرورة التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة.

وقد تم تلقي 101 طلب من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، تشمل 7878 وظيفة في مجالات متعددة.

ويشمل الإعلان وظائف لعدد من التخصصات، منها وظائف متاحة لـ ذوي الهمم، في إطار خطة الوزارة لتشغيل هذه الفئة من المجتمع وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يلزم المنشآت بتوظيف 5% من العاملين من ذوي القدرات الخاصة.

أبرز الوظائف المتاحة في نشرة التوظيف

تتعدد الوظائف التي تم الإعلان عنها في نشرة التوظيف لشهر ديسمبر 2024، ومن أبرز هذه الوظائف:

أخصائي تسويق

مهندس كهرباء ومهندس اتصالات

محاسبين

مشرفين ميكانيكا وتحكم كهرباء

شيف ومهن فندقية

سائقين (رخصة أولى، ثانية، ثالثة)

مندوبي مبيعات

أفراد أمن وعمال إنتاج

وظائف إدارية

مراقبين جودة

فرص عمل لذوي الهمم في عدة تخصصات

كيفية التقديم للوظائف الجديدة

يستطيع المتقدمون التقديم على هذه الفرص من خلال عدة طرق ميسرة:

التقديم عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل في مقر وزارة العمل بمدينة نصر.

التقديم من خلال مديريات العمل في المحافظات.

التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

بالإضافة إلى إمكانية الاتصال المباشر بالشركات عبر الأرقام والعناوين المدرجة في النشرة.

توجيهات هامة للمتقدمين

تسعى الوزارة إلى ضمان الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف، حيث يتم متابعة عملية التقديم بشكل دوري.

كما أكدت الوزارة على ضرورة أن يحصل كل متقدم على الفرصة المناسبة وأن يتم تنفيذ برامج تدريب مهني لزيادة قدرة الشباب على التكيف مع احتياجات سوق العمل.

في إطار مكافحة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، تواصل الوزارة تنظيم ملتقيات توظيف في مختلف المحافظات، بهدف تسهيل عملية التوظيف ورفع مستوى مهارات الشباب.

كما تسعى الوزارة إلى تقليل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتأهيل الشباب بما يتناسب مع هذه الاحتياجات.