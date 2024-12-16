تراجع سعر الريال السعودي اليوم 16 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي تراجعًا طفيفًا اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، حيث انخفض بمقدار 3 قروش في مستهل التعاملات.

جاء هذا التراجع في وقت يشهد فيه السوق إقبالًا متزايدًا من المسافرين المصريين على شراء الريال السعودي استعدادًا لرحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية، مما يعزز الطلب على العملة السعودية.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء : 13.50 جنيه

: 13.50 جنيه سعر البيع: 13.53 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء : 13.48 جنيه

: 13.48 جنيه سعر البيع: 13.53 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء : 13.48 جنيه

: 13.48 جنيه سعر البيع: 13.53 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء : 13.51 جنيه

: 13.51 جنيه سعر البيع: 13.53 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء : 13.48 جنيه

: 13.48 جنيه سعر البيع: 13.53 جنيه

المصرف المتحد:

سعر الشراء : 13.08 جنيه

: 13.08 جنيه سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر 1000 ريال سعودي في البنوك المصرية

بالنسبة لتحويل 1000 ريال سعودي إلى الجنيه المصري، فبحسب الأسعار الحالية في البنوك، تقدر قيمة 1000 ريال سعودي بنحو 13560 جنيهًا مصريًا في بنك الأهلي وبنك مصر.

تأثير الطلب على الريال السعودي

يُلاحظ أن سعر الريال السعودي يشهد تقلبات ملحوظة خلال موسم الحج والعمرة، حيث يزداد الطلب على العملة السعودية من قبل المسافرين، مما يساهم في تحركات الأسعار في البنوك ومكاتب الصرافة.