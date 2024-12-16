رفع 115 طنًّا من التراكمات والمخلفات بمدينة الزينية شمال الأقصر (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، برئاسة احمد أبو عيش بالتنسيق مع رؤساء القري ومسؤولي قطاع النظافة، تم تنفيذ تسوية وتوسعة لطريق ترعة الصعايدة بالعشي وتم رفع نحو ١١٥ طن تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة بالشوارع الرئيسية والجانبية بالمدينة والقرى التابعة لها.

في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر برفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق حرصا على سلامة المواطنين وسهولة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المراكز والمدن.



وفى سياق متصل، تم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بالشارع الرئيسي بالزينية (الاقصر- العشي) وذلك لسهولة الرؤية الليلية حفاظًا على سلامة المواطنين وسهولة الحركة المرورية بالطرق، وتم تركيب أغطية المناهل الخاصة بالصرف الصحي بالزينية وتحديدًا بمنطقة السنترال ومنطقة وسط المدينة.

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